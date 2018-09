Gdf Cagliari: sequestrati 11,3 gr di hashish, 741,05 gr di marijuana, 0,3 grammi di eroina, uno spinello e 9 persone segnalate alla prefettura, uno denunciato alla locale Procura.

Cagliari, 27 Sett 2018 – I militari del comando provinciale della Guardia di Finanza di Cagliari, con lo specifico impiego delle unità cinofile, hanno effettuato, nelle ultime ore, diversi interventi nel capoluogo e nella provincia.

Sul lungomare Poetto, i finanzieri del gruppo hanno trovato 5 soggetti di età compresa tra i 23 ed i 42 anni, in possesso, complessivamente, di 4,2 grammi di hashish e 4,45 grammi di marijuana.

Invece nel quartiere Sant’Elia i Baschi Verdi hanno rinvenuto, complessivamente, 1,6 grammi di marijuana e 4,6 grammi di hashish, nella disponibilità di tre cittadini italiani di età compresa tra i 30 e i 43 anni.

Un cittadino del Gambia, nel rione della Marina è stato trovato in possesso di 1,10 grammi di hashish e di 1 spinello.

Inoltre, nel quartiere di Is Mirrionis, i militari hanno rinvenuto 2 buste termosaldate contenenti 0,3 grammi di eroina, abbandonate da ignoti lungo la strada.

Gli assuntori sono stati segnalati alla locale prefettura e la sostanza stupefacente sottoposta a sequestro.

A seguito di una perquisizione domiciliare effettuata presso l’abitazione di un 39enne, residente a Villasimius, i finanzieri del Gruppo di Cagliari hanno rinvenuto 735 grammi di marijuana, pronta per essere immessa nel mercato e 1,4 grammi di hashish. Nell’appartamento è stata inoltre rinvenuta tutta la strumentazione utile per la coltivazione (tra cui un box destinato alla coltura completo di lampade, aspiratori, concimi, terra, cataloghi specifici e semi) e quanto necessario per il consumo (grinder e pipa).

La sostanza stupefacente e la strumentazione sono state sequestrate ed il responsabile denunciato alla locale Autorità Giudiziaria.

Dall’inizio dell’anno sono 6 i soggetti arrestati dalle fiamme gialle per spaccio di sostanze stupefacenti, 17 quelli denunciati e 309 gli assuntori segnalati all’Autorità prefettizia.