Comune di Cagliari d’accordo su proposte per la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne

Cagliari, 27 Sett 2018 – Anche quest’anno il Comune di Cagliari chiama a raccolta le realtà sociali e culturali del territorio per realizzare un calendario condiviso di eventi diffusi in città in occasione del 25 novembre 2018, Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, istituita dall’Assemblea Generale dell’Onu, che si svolgeranno dal 25 ottobre per circa un mese.

L’avviso, la determinazione e la scheda di adesione sono scaricabili dal link sotto indicato.

https://www.comune.cagliari.it/portale/it/bnd_altri_dettaglio.page?contentId=BND653151