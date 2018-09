Al via in Sardegna Il ciclo di conferenze storiche sulla Grande Guerra “Trincee Profonde Del 900”

Sassari, 27 Sett 2018 – Ha preso il via stamane, presso l’Aula Magna dell’Università di Sassari, il nuovo ciclo di conferenze storico-culturali promosso dal Comando Militare Esercito Sardegna denominato “Trincee Profonde del 900”, realizzato in collaborazione con il Comitato Sardo Grandi Eventi, di concerto con Regione Autonoma Sardegna, Club modellismo storico Cagliari e Ufficio Scolastico Regionale Sardegna per commemorare il centenario della fine della Prima Guerra Mondiale.

Il ciclo prevede quattro differenti incontri dedicati al tema della Grande Guerra, e si protrarranno sino al 09 novembre 2018.

Le conferenze, i dibattiti e le riflessioni storiche, si terranno in successione settimanale, presso i quattro capoluoghi di Provincia.

Il Generale di Brigata Eugenio Martis, Vice Comandante del Comando Militare Esercito Sardegna, ha dato il via alla manifestazione illustrando alle autorità Civili e militari della Provincia di Sassari e ai numerosi studenti degli Istituti secondari di primo e secondo grado della città di Sassari il progetto di analisi storica e culturale incentrato sulla ricorrenza del 100° anniversario dalla fine della Grande Guerra.

A seguire gli interventi del Colonnello Bruno Mariani, sull’argomento “Cavalieri dell’aria, pionieri del volo”, e della Professoressa Federica Puglisi, che ha intrattenuto i convenuti sull’interessante tematica “Memorie familiari e archivi della memoria.

L’evento si è concluso con la visita degli studenti presso il museo storico della Brigata Sassari in Piazza Castello.

Il ciclo di conferenze proseguirà, presso gli altri capoluoghi di provincia sardi, a partire da giovedì 04 ottobre 2018, alle ore 10:00, presso l’Auditorium I.T. Mossa di Oristano dove interverranno il Generale Giovanni Domenico Pintus, Comandante Comando Militare Esercito Sardegna e il Professore Paolo Gaspari scrittore e storico. Com