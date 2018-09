Servizio Civile: 52 posti all’estero con le Acli Nazionali: c’è tempo sino al 28 settembre anche per 33 posti a Cagliari

Cagliari, 26 Sett 2018 – Scadranno il prossimo 28 settembre i termini per la presentazione delle domande per prestare il Servizio Civile. Nei progetti Acli 52 posti all’estero (due progetti e 18 paesi) e 33 a Cagliari e provincia nel sociale.

Un’esperienza di vita in una grande città come Londra, Buenos Aires o New York. Oppure un periodo trascorso in Africa, in Kenya, Mozambico o Senegal, a confrontarsi con realtà totalmente differenti dalla nostra. A offrire questa opportunità sono i due progetti di Servizio Civile presentati dalle Acli nazionali Italiani d’oltreconfine e affacciati ad altri balconi, due progetti che prevedono la partecipazione di 52 ragazzi da tutta Italia.

Il termine per presentare la propria domanda di iscrizione scade il prossimo 28 settembre e tutte le informazioni per candidarsi possono essere trovate sul sito acliserviziocivile.org o mettendosi in contatto con la sede provinciale delle Acli.

Nella stessa giornata scadranno anche i termini per partecipare alle selezioni per i 33 posti messi a disposizione sul territorio provinciale. I progetti interessano differenti campi: dalla cittadinanza attiva all’assistenza agli anziani, dall’educazione all’accoglienza.

Per maggiori informazioni è possibile contattare gli uffici al numero 07043039 o inviando una e-mail a acliprovincialicagliari@gmail.com