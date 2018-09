Internazionalizzazione, il sistema Sardegna si presenta a Londra. Pigliaru e Piras a “Sardinia Land Of Innovation” con imprese settore Ict

Cagliari, 26 Sett 2018 – Missione a Londra per il presidente della Regione, Francesco Pigliaru, che oggi e domani, insieme all’assessora dell’Industria, Maria Grazia Piras, prenderà parte ai lavori di “Sardinia Land of Innovation”, iniziativa finanziata e organizzata dall’Assessorato dell’Industria, in collaborazione con ICE-Agenzia, per favorire ulteriormente l’internazionalizzazione delle imprese sarde. Iniziata lunedì scorso, “Sardinia Land of Innovation” è una delle attività previste all’interno del Programma Triennale per l’Internazionalizzazione e presenta il sistema Sardegna, con alcune delle eccellenze del settore ICT, agli investitori britannici. Il Boot Camp si tiene a Londra fino al prossimo 28 settembre e il clou è la giornata di presentazione del sistema Sardegna in favore delle imprese innovative, prevista per domani. All’incontro, alle ore 9,30 nella sede dell’Ambasciata Italiana, saranno presenti tra gli altri il rettore dell’Università di Sassari, Massimo Carpinelli, e i responsabili scientifici dei Progetti Aria, Avio e Sar-Grav. Le imprese innovative e startup sarde che hanno aderito all’iniziativa sono 11: Art Backers, Green Share, Cube Controls, Intendi me, Almy Test, Entando, Bautiful Box, Playcar, Virtuoso, Sud Legno e Oppex. Nel corso della prima giornata, gli imprenditori hanno visitato la Borsa di Londra e incontrato gli operatori della principale piazza finanziaria europea. Fino al 28 settembre sono previsti masterclass, attività di mentoring individuale a opera di consulenti selezionati e visite a spazi di co-working, acceleratori e aziende del settore tecnologico. L’obiettivo è far conoscere meglio al mercato britannico le potenzialità offerte dalle imprese innovative sarde, in particolare nelle filiere strategiche dell’ICT, turismo, reti intelligenti per la gestione efficiente dell’energia, biomedicina, aerospazio e innovazione finanziaria. La missione consentirà alle aziende sarde di verificare, sul mercato britannico, l’appetibilità della propria offerta, l’opportunità di avviare un’impresa e la possibilità di trovare investitori, oltre che porre le basi per attività di sviluppo nel Regno Unito e favorire l’avviamento di imprese in Sardegna da parte di aziende britanniche. Com

