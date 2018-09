Turismo congressuale, domani a Cagliari giornata di formazione per operatori. Assessora Argiolas: grande impegno assessorato per rafforzare settore con grandi potenzialità

Cagliari, 25 Sett 2018 – Una giornata di formazione dedicata agli operatori Mice (Meetings, Incentives, Conferences and Exhibitions, cioè il segmento turistico relativo soprattutto a convegni, fiere, eventi, congressi) della Sardegna per conoscere e comprendere gli attuali trend di mercato e come sviluppare strategie di crescita efficaci. La promuove per domani, 26 settembre 2018, con inizio alle ore 10,30 nella Biblioteca regionale di Cagliari (viale Trieste 137), l’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio, con la collaborazione di Ediman Italia.

“Riteniamo – dice l’assessora Barbara Argiolas – che il MICE sia un segmento importante per l’economia turistica della Sardegna e che può crescere ancora. Purtroppo, da diversi anni le norme in materia di congressi medico scientifici penalizzano la nostra isola, ma tante sono le tipologie di eventi che la Sardegna può ospitare, per i quali abbiamo caratteristiche ideali e grandi competenze. Per questa ragione, nell’ultimo anno, l’Assessorato ha portato diverse avanti azioni integrate per far conoscere la Sardegna come destinazione per gli eventi MICE e supportare il lavoro degli operatori sardi sui mercati italiani e internazionali: dal primo evento organizzato lo scorso anno con la presenza di alcuni buyers internazionali qui in Sardegna, a campagne dedicate sui media di settore alla partecipazione a Fiere e workshop”.

Per quanto riguarda il 2018, dice ancora la titolare del Turismo, “a maggio siamo stati con otto operatori alla fiera IMEX di Francoforte, a ottobre andremo con 15 operatori al Med Market Mice & Luxury Workshop di Cefalù e a novembre parteciperemo con dieci postazioni all’IBTM di Barcellona, uno dei principali appuntamenti mondiali del settore. Oltre a queste iniziative e alle attività di marketing e promozione che stiamo realizzando con alcuni dei più importanti player del settore come Ediman e CB Italia, qui in Sardegna organizziamo due giornate di formazione per gli operatori: la prima sarà domani, quella successiva si terrà nella prima metà di novembre e serviranno per illustrare i trend a livello nazionale ed internazionale e capire quali opportunità esistano per la destinazione Sardegna”.

Il programma del 26 settembre. Il seminario, che sarà suddiviso in una sessione mattutina e in una pomeridiana e al quale sono già iscritti 23 operatori MICE della Sardegna, sarà condotto da Maria Gabriella Gentile, consulente di marketing congressuale con una esperienza di 30 anni nel settore dei congressi e degli eventi. La giornata formativa intende misurare l’appeal e individuare i segmenti di domanda internazionale maggiormente interessati all’offerta MICE della regione, mettere a disposizione degli operatori informazioni utili per lo sviluppo della loro attività e strumenti per accrescere l’efficacia delle modalità di comunicazione e di interazione con la domanda, organizzare un evento B2B mirato rivolto alla domanda di provenienza europea di maggior interesse (previsto ad aprile 2019). Tra i due incontri di settembre e novembre verrà realizzata un’indagine nei confronti di un panel di agenzie di organizzazione con sede in Europa (PCO, agenzie di eventi e comunicazione, incentive house) per conoscere come la Sardegna è percepita dagli operatori internazionali e quali sono i mercati e le tipologie di eventi rispetto ai quali la sua offerta risulta maggiormente competitiva. I risultati dell’indagine saranno presentati nel seminario previsto a novembre. Red