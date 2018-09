“Street ball”: debutta al Molo Rinascita di Cagliari il mini torneo di basket

Cagliari, 25 Sett 2018 – Anche la Cagliari delle crociere ha la sua prima volta, che segna un nuovo traguardo per il sistema dell’accoglienza cittadino. Debutta questo pomeriggio, al Molo Rinascita, lo “Street ball”, il mini torneo di basket da strada e che vedrà sfidarsi in un 3 contro 3, ben 16 squadre composte dalle donne e dagli uomini degli equipaggi della Msc Divina e Msc Opera.

“Oggi si dà il giusto risalto a un altro aspetto molto importante del mondo crocieristico: l’equipaggio”, ha commentato l’assessora Marzia Cilloccu alla presentazione dell’evento promosso dalla compagnia Msc e Cruise Port, con il patrocinio del Comune.

“Oltre ai 360mila croceristi che hanno visitato il porto di Cagliari quest’anno, l’equipaggio rappresenta una grande risorsa per la città, perché acquista beni e servizi. Senza contare che contribuisce a promuovere tutto il territorio a livello internazionale”, ha aggiunto l’esponente della Giunta Zedda, titolare delle Attività produttive e Turismo, dando risalto al lavoro svolto da Cagliari Cruis Port, membro di Global Ports Holding, fra i protagonista a livello planetario del turismo di mare, per lo sviluppo della destinazione Cagliari.

Dello stesso tono anche l’intervento di Antonio Di Monte, general manager di Cagliari Cruis Port, che ha annunciato che quello di oggi è da considerarsi “il primo di una lunga serie di tornei sportivi ideati specificamente per tutti gli equipaggi delle navi da crociera, non solo della compagnia Msc, denominati con un gioco di parole Cagliari Crew Sports”.

Così pure per il capitano di vascello Minotauro, capo della Direzione marittima di Cagliari, e per Gianni Pilato, area manager della Compagnia: “a ottobre – ha anticipato ai numerosi giornalisti chiamati a raccolta per l’occasione al salone della Msc Divina – è previsto l’attracco della Msc Meraviglia”. Tra passeggeri e equipaggio saranno circa 8.000 gli ospiti del Capoluogo di Sardegna. Com

