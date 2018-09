Giunta Sardegna – Le altre delibere di oggi.

Cagliari, 25 Sett 2018 – La Giunta regionale, riunita nella sala Emilio Lussu di Villa Devoto sotto la direzione del presidente Francesco Pigliaru, ha deliberato l’incremento del fondo per favorire l’accesso al credito delle Piccole e Medie Imprese (PMI) operanti nel settore della produzione agricola primaria e della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli. Ben 700mila euro di nuove risorse andranno a integrare i 7milioni e 550mila euro già stanziati nel febbraio 2016. Tali somme sono state e saranno ancora erogate in forma di garanzie. Sempre su proposta dell’assessore dell’Agricoltura, Pier Luigi Caria, la Giunta ha approvato il nulla osta sul rendiconto della gestione dell’esercizio 2017 riguardante le attività dell’Agenzia agricola regionale Laore Sardegna.

Su proposta dell’assessore Luigi Arru, la Giunta ha approvato preliminarmente la riconversione dell’offerta assistenziale degli ospedali pubblici e privati e la ripartizione dei posti letto tra i presidi delle aree omogenee del Nord Ovest e del Sud Est. L’obiettivo è quello di migliorare l’assistenza, rideterminandola in maniera equilibrata in base alle esigenze, garantendo l’invarianza del numero totale di posti letto, in attuazione della delibera consiliare di approvazione della rete ospedaliera.

Avviata inoltre la procedura per modificare i requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici delle attività sanitarie relative al percorso nascita, e in particolare alle unità operative di ostetricia di I e II livello, alle unità operative pediatriche neonatologiche di I livello e alle unità neonatologiche di II livello, al fine di adeguare alle norme vigenti il percorso autorizzativo regionale sulle attività del percorso nascita e di assicurare la continuità alle unità operative di Ostetricia e di Terapia intensiva neonatale dell’ospedale San Francesco di Nuoro. Il programma di accreditamento regionale delle attività del percorso nascita sarà avviato entro novanta giorni dall’approvazione del provvedimento odierno. Confermato, con 50mila euro, il programma di interventi a favore di pazienti affetti da patologia rara. Infine, la Giunta ha verificato la conformità del “Primo programma operativo” dell’Areus e indicato alcune modifiche e nuove soluzioni organizzative.

Sono stati concessi dalla Giunta contributi per 90mila euro ai Comuni di Carloforte e La Maddalena – anni 2018/2019 – con l’obiettivo di abbattere i costi di partecipazione alle trasferte sportive nelle isole minori della Sardegna. Le risorse, su proposta dell’assessore Giuseppe Dessena, serviranno per sostenere le spese di trasporto marittimo di persone, autoveicoli delle società dilettantistiche, che abbiano sede nel territorio regionale e iscritte all’albo delle società sportive, per la partecipazione a gare in trasferta nelle isole minori della Sardegna. Nel caso di atleti portatori di handicap o di età inferiore ai 14 anni, sono previsti anche gli accompagnatori.

Su proposta dell’assessora Barbara Argiolas, con due differenti delibere la giunta regionale ha approvato la ripartizione dei contributi relativi all’anno 2018 per favorire le attività delle confederazioni delle imprese artigiane e di quelle delle imprese commerciali. Lo stanziamento totale, a valere sul bilancio 2018, è di 1,2 milioni: 600 mila euro saranno ripartiti tra le confederazioni artigiane, gli altri 600 mila tra quelle commerciali.

La Giunta ha preso atto del Rapporto di Gestione per l’anno 2017. Il documento, presentato dall’assessore Filippo Spanu, viene elaborato dall’Ufficio regionale del Controllo interno di gestione per offrire un quadro maggiormente rappresentativo, rispetto al Rendiconto Generale, dei fatti economico-gestionali più significativi che riguardano il lavoro delle strutture dell’Amministrazione regionale.

La Sardegna è stata ufficialmente candidata dalla Giunta, su proposta dell’assessore Edoardo Balzarini, per l’inserimento di una parte della rete ciclabile nella rete internazionale EuroVelo (ECF – European Cyclist Federation). Red