Carabinieri compagnia di Villacidro arrestano un giovane di Guspini per coltivazione illecita di sostanze stupefacenti

Villacidro, 25 Sett 2018 – Alle ore 17.00 di ieri, nella Località “Gentilis”, nel territorio del Comune di Guspini, i Carabinieri della locale Stazione hanno arrestato in flagranza di reato di coltivazione illecita di sostanze stupefacenti, Roberto Manis, 38 enne di Guspini, incensurato, per illecita.

L’uomo, nel corso di un servizio di osservazione condotto dai militari già da diversi giorni, è stato avvistato mentre si prendeva cura di una piantagione di marijuana composta da 30 piante alte da uno a tre metri (quasi tutte oltre i 2 mt). La coltivazione era servita da un impianto di irrigazione composto da diversi metri di tubazione ed una cisterna da 500 litri, che attingeva l’acqua da un vicino vascone di accumulo del servizio antincendio.

L’arrestato al termine delle formalità di rito, è stato accompagnato nella sua abitazione dove rimarrà in regime di arresti domiciliari in attesa del rito della direttissima previsto per oggi