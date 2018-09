Assessore Turismo Argiolas: pubblicate graduatorie legge 7/55. Entro il 10 ottobre le richieste per l’anticipazione dei contributi

Cagliari, 25 Sett 2018 – Sono state pubblicate nel sito della Regione (https://goo.gl/cpkHqj) le graduatorie delle manifestazioni di interesse turistico ammesse ai contributi previsti dalla legge 7/1955 e relative al cartellone triennale, ai cartelloni tematici e al cartellone unico degli eventi nei centri minori. “Per velocizzare i tempi di erogazione delle somme e venire incontro alle esigenze degli organizzatori delle manifestazioni – segnala Barbara Argiolas, assessora del Turismo, Artigianato e Commercio – i beneficiari del contributo potranno chiedere un’anticipazione entro il 10 ottobre prossimo. Inoltre, grazie a un ulteriore stanziamento di 5 milioni, riusciremo a finanziare a rendiconto tutte le istanze ammesse”.

Pertanto, sarà possibile presentare richiesta per l’anticipazione del contributo concesso. Le richieste dovranno pervenire entro mercoledì 10 ottobre e dovranno essere relative a manifestazioni già realizzate, il cui rendiconto pervenga agli uffici entro tale data. La documentazione dovrà essere consegnata a mano negli uffici dell’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio, in viale Trieste 105 a Cagliari, oppure spedita per raccomandata (farà fede il timbro postale) oppure trasmessa via Posta Elettronica Certificata all’indirizzo turismo@pec.sardegna.it

