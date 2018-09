Pregiudicato di Talana coltivatore illegale di marijuana torna in carcere per scontare una pena residua di oltre un anno.

Talana (Nu), 24 Sett 2018- Sabato scorso, i carabinieri della Stazione di Talana hanno eseguito l’ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Nuoro, nei confronti di un 36 enne del luogo, avvisato orale per l’espiazione della pena residua di circa un anno e tre mesi.

L’uomo già agli arresti domiciliari in regime di custodia cautelare, è stato condannato anche alla pena pecuniaria della multa per euro 20.000 poiché colto il 18 luglio 2017 nella coltivazione di circa 3500 piante di marijuana in agro di Nuoro in località Su Puleu, da militari del Reparto Squadriglie Carabinieri di Nuoro.

Il giovane ultimate tutte le formalità è stato accompagnato e rinchiuso presso il carcere di San Daniele di Lanusei.