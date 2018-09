Militari Gdf Cagliari sequestrano 48,37 grammi di hashish, 21,9 grammi di marijuana, 40 ml di metadone. Tre persone segnalate alla prefettura e una denunciata per all’A.G.

Cagliari, 23 Sett 2018 – Durante un servizio antidroga nel territorio provinciale del Capoluogo sardo, i militari della Guardia di Finanza del Comando provinciale di Cagliari, con l’impiego di cani antidroga, hanno effettuato, nelle ultime ore, diversi interventi.

In città, presso la stazione degli autobus, i finanzieri hanno rinvenuto, lungo il marciapiede, abbandonato da ignoti, un involucro di plastica contenente 3,57 grammi di hashish.

Poi nel porto cittadino, i finanzieri hanno dapprima rinvenuto sulla banchina del molo Sabaudo, un involucro abbandonato da ignoti contenente 2,8 grammi di hashish e successivamente controllato due cittadini italiani, di 47 e 43 anni, trovati in possesso, il primo, di 3,1 grammi di hashish e 0,3 grammi di marijuana ed il secondo di 0,5 grammi di marijuana e di un flacone contenente 40 ml di metadone

Invece nello scalo aeroportuale di Ca-Elmas, uno spagnolo di 36 anni, proveniente da Barcellona, è stato trovato in possesso di 25,2 grammi di hashish.

Ancora a Cagliari, nell’ambito dei servizi svolti in prossimità degli istituti scolastici nel quartiere Is Bingias – Terramaini, le Fiamme Gialle hanno rinvenuto 21,1 grammi di marijuana abbandonati da ignoti in un cespuglio all’interno di un parco cittadino.

A Cagliari, nel quartiere san Michele, i Baschi Verdi hanno fermato e denunciato all’Autorità Giudiziaria, 31 un giovane perché trovato in possesso di una pipetta per fumare il crack e di 13,7 grammi di hashish, suddivisi in tre involucri che lo stesso aveva abilmente occultato all’interno di una cassetta contenente i contatori della rete idrica di Abbanoa.

Tutte le sostanze stupefacenti sono state sequestrate e gli assuntori segnalati alla prefettura.