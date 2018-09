Cooperazione nel mediterraneo, Assessore Spanu: “Sardegna avamposto per progetti partenariato con paesi della sponda sud”

Cagliari, 23 Sett 2018 – “La Sardegna nel quadro dell’Unione europea deve essere sempre di più un avamposto per le politiche di cooperazione e i progetti di partenariato con i paesi della sponda Sud del Mediterraneo. Dobbiamo continuare a creare reti e l’esperienza molto positiva del programma euromediterraneo Eni Cbc Med 2014-2020, di cui l’isola è Autorità di Gestione, dimostra che ci sono utili spazi d’azione per instaurare rapporti proficui in particolare con i territori a noi più vicini”.

Lo ha detto l’assessore degli Affari Generali Filippo Spanu nel suo intervento alla tavola rotonda organizzata dall’associazione Openmed e inserita nella quinta edizione del festival “Smart cityness” in programma all’Exmà di Cagliari.

Spanu ha aggiunto che “è necessario avere un atteggiamento aperto nella costruzione delle relazioni da cui possono scaturire benefici per tutti. La chiusura è contraria alla nostra storia e in stridente contrasto con la nostra posizione geografica”.

L’esponente della Giunta ha poi ricordato i progetti già avviati dalla Regione in Africa, in particolare con la Tunisia e il Senegal, e quello che sta per essere avviato in Uganda.

“Ma sono di vitale importanza – ha spiegato – anche i rapporti con altre regioni europee con cui condividiamo la stato di insularità. Per questo la Giunta guidata da Francesco Pigliaru sta lavorando insieme a Corsica e Baleari con l’obiettivo di essere più forti nel confronto con i singoli governi e con l’Unione europea per il superamento degli svantaggi causati dalla condizione geografica”. Red