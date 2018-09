Campo per cittadini più consapevoli organizzato dalle Acli di Cagliari: un evento pensato dai giovani per i giovani all’insegna della legalità.

Mandas (Su), 23 Sett 2018 – Si è conclusa ieri la tre giorni (20-22 settembre), del campo estivo organizzato dalle Acli presso l’ex monastero del Comune di Mandas.

L’evento, che ha visto l’entusiasta partecipazione di circa venti ragazzi, di età compresa tra i 18 ed i 30 anni, è stato programmato e gestito dai volontari del servizio civile nazionale delle Acli, nell’ambito del progetto “legalmente”.

L’intero campo è stato ideato nell’ottica di sensibilizzare i giovani ai temi della legalità e della giustizia, facendo emergere argomenti poco trattati come: le mafie e le varie forme di criminalità organizzata a livello regionale; la Costituzione, poco nota ai più; la corruzione, specie sotto il profilo del finanziamento illecito ai partiti.

A tale scopo i ragazzi hanno avuto modo di relazionarsi tra loro, unitamente ai volontari delle ACLI, rimanendo per tre giorni e due notti, presso l’antica struttura del monastero, il tutto a titolo gratuito.

Ciò ha permesso loro non solo di socializzare ed allacciare delle nuove amicizie, ma altresì di confrontarsi e soprattutto lavorare insieme. Sono stati, infatti, organizzati appositi laboratori all’interno dei quali i partecipanti, divisi in gruppi, hanno avuto la possibilità di immedesimarsi nei protagonisti dell’antimafia (Falcone e Borsellino su tutti) e nelle vittime di mafia, compiendo delle ricerche sui medesimi.

Non sono mancati i giochi, appositamente pensati per far riflettere sulle varie forme di discriminazione e disuguaglianza sociale, tra i quali spicca il più noto “lupus in tabula”, che è risultato essere quello maggiormente apprezzato.

Nell’arco dei tre giorni vi sono stati diversi seminari, che hanno visto l’intervento di diverse personalità:

– il 20 settembre la Dott.ssa Rossella Carta (Dottoranda presso la facoltà di Scienze Giuridiche dell’Università di Cagliari), ha svolto una lezione sulla Costituzione e sui suoi principi fondamentali, in seguito la Dott.ssa Alice Salimbeni, insieme al Professore Ordinario presso la Facoltà di Architettura di Cagliari, Maurizio Memoli, hanno illustrato il progetto “Dalle celle alle stelle”, inerente la creazione di spazi all’aperto presso il carcere minorile di Quartucciu.

– il 21 settembre l’Avvocato Luca Sannio ha intrattenuto i ragazzi con una relazione sulle varie forme di criminalità organizzata in Sardegna.

– il 22 settembre il Cap. Pasquale Pinnelli (Comandante della compagnia dei Carabinieri di Dolianova), ha illustrato la struttura dell’Arma dei Carabinieri e le principali attività di polizia giudiziaria. A seguire, la Dott.ssa Deborah Farci (volontaria per il servizio civile delle Acli) ha tenuto un seminario sulla corruzione, partendo dalla vicenda dei finanziamenti illeciti ai partiti, passando per l’inchiesta “Mani pulite”, fino agli scandali corruttivi dei giorni nostri.

Tali interventi hanno fornito un contributo significativo nella buona riuscita dell’evento, in quanto svolti in termini tali da far comprendere ai ragazzi l’importanza dei temi affrontati.

Al termine del campo i partecipanti sono stati chiamati ad esprimere un giudizio sul lavoro e sulle attività svolte e ciò ha permesso di evidenziare la buona riuscita dell’iniziativa.

Tutto ciò conferma ed attesta come eventi del genere costituiscano un efficiente modello di educazione civica e sociale che le Acli, credendo nel lavoro dei suoi giovani volontari, hanno saputo sfruttare, consentendo ai partecipanti di tornare a casa soddisfatti e arricchiti nei loro valori. G.P.S.