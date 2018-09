Noto pregiudicato di Cagliari già agli arresti domiciliari per maltrattamenti in famiglia arrestato nuovamente da un equipaggio di una Volante per evasione

Cagliari, 22 Sett 2018 – Gli Agenti della Squadra Volanti della Questura di Cagliari, hanno tratto in arresto Marco Meloni di 49 anni, cagliaritano, pregiudicato, per il reato di evasione.

L’episodio si è verificato nella serata di ieri, intorno alle ore 21,25, quando un equipaggio di una Volante, nel transitare in Via Marghine, ha notato una persona, nota ai poliziotti in quanto ha vari precedenti penali, mentre correva verso la via Seruci. Quindi è stato immediatamente raggiunto, bloccato, controllato e compiutamente identificato. Poi dagli accertamenti effettuati è emerso che l’uomo fosse sottoposto alla misura restrittiva degli arresti domiciliari per il reato di maltrattamenti in famiglia.

In mattinata si è svolto il processo con rito per direttissima.