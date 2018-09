Lite tra due coppie di extracomunitari nel centro di Sassari: indagano i gli agenti della Polizia di Stato.

Sassari, 22 Sett 2018 – Nei giorni scorsi è diventato virale un filmato che riprendeva quattro persone, extracomunitarie, due uomini e due donne che se le stavano dando di santa ragione in Corso Vico, nel centro storico cittadino. Il video diffuso sui social, è stato ripreso anche da quotidiani come il “Corriere della Sera” e da politici di caratura nazionale.

I fatti sono accaduti domenica 16 settembre scorso, intorno alle ore 11.30, di fronte alla stazione ferroviaria di Sassari, dove erano intervenute alcune pattuglie della Squadra Volanti e personale della Polizia Ferroviaria, subito dopo che le persone si erano allontanate.

Le immediate indagini avviate dagli investigatori della Polizia di Stato sassarese, hanno portato ad una prima ricostruzione dei fatti, dalla quale emerge che l’episodio non si configura come una semplice rissa, ma la videoripresa di una rapina sviluppatasi nel mondo dello spaccio di stupefacenti.

Sono in corso, a cura del personale della Squadra Mobile, della Questura di Sassari, ulteriori approfonditi accertamenti, finalizzati anche alla completa e certa identificazione delle parti, cristallizzati in una dettagliata informativa sull’accaduto, trasmessa alla Procura della Repubblica di Sassari