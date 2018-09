Incidente stradale: feriti un 22enne di Villagrande Strisaili e una turista tedesca

Lanusei (Nuoro), 22 Sett 2018 – Ieri pomeriggio, i carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Lanusei, sono intervenuti a seguito di sinistro stradale avvenuto sulla SS 389 all’altezza km.175.

Un’autovettura condotta da un 22 enne di Villagrande Strisaili, per cause in corso di accertamento ma presumibilmente legate al fondo stradale viscido causato dalle piogge, ha invaso la corsia opposta ed è andato contro un’altra vettura condotta da una turista tedesca.

Subito dopo i due conducenti dopo essere stati soccorsi sono stati trasportati presso l’ospedale di Lanusei per accertamenti e fortunatamente non versano in pericolo di vita.

Sul posto sono intervenuti una squadra dei Vigili del Fuoco di Lanusei e dipendenti dell’Anas per il ripristino della sede stradale e i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile di Lanusei per i rilievi.