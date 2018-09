Patrimonio boschivo, assessora Spano a Loiri Porto San Paolo: valorizzazione del parco di Monte Ruiu grazie a convenzione con Forestas

Loiri Porto San Paolo (SS), 21 Sett 2018 – I 28 ettari del parco extraurbano di Monte Ruiu, nel Comune di Loiri Porto San Paolo, verranno gestiti dall’agenzia regionale Forestas grazie alla convenzione di durata quindicennale firmata oggi tra Forestas e l’amministrazione comunale. “L’agenzia –ha detto l’assessora della Difesa dell’Ambiente Donatella Spano, presente alla firma – metterà a disposizione il proprio personale, i mezzi e soprattutto la propria competenza per realizzare una serie di interventi finalizzati alla tutela del suolo e della biodiversità in un sito di particolare interesse e pregio ambientale grazie alla presenza di aree SIC e ZPS”.

Obiettivo secondario, “ma non meno importante – ha sottolineato l’assessora – sarà la valorizzazione di Monte Ruiu ai fini di una fruizione sostenibile”. Infatti, il parco “ha grandi potenzialità nell’ambito ricreativo, anche attraverso l’utilizzo delle strutture e immobili comunali presenti all’interno. Inoltre, a livello territoriale le potenzialità sono legate alla manutenzione delle piste forestali, alla valorizzazione delle sorgenti nonché alla sistemazione dei sentieri esistenti che potrebbero essere messi in connessione con l’istituenda Rete Escursionistica Regionale”.

La giornata è stata anche l’occasione per fare il punto sulla politica forestale regionale, che costituisce una delle strategie prioritarie del Programma Regionale di Sviluppo della Giunta. “Stiamo iniziando – ha detto Donatella Spano – a raccogliere i primi frutti. A maggio insieme al presidente Pigliaru, ho avuto l’onere di ricevere il premio di “Isola Forestale europea” del 2018. L’Istituto Forestale Europeo (EFI) ci ha voluto insignire questo premio, riconoscendo l’eccellenza del nostro patrimonio forestale e il grande lavoro di innovazione che abbiamo portato avanti sulla gestione forestale. E la prossima settimana ospitiamo ad Alghero un importante congresso internazionale sulla gestione forestale sostenibile, organizzato proprio da EFI con il supporto di Forestas”.

Dopo Bonorva, Thiesi e Budoni, questa è la quarta convenzione attivata tra Forestas e Amministrazioni comunali. “Il nostro sistema forestale, pubblico e privato, fornisce un rilevante apporto per lo sviluppo economico e sociale della Sardegna e per una corretta gestione del territorio orientato alla tutela dell’ambiente. È fondamentale continuare a lavorare tutti assieme, impegnandoci in un confronto continuo funzionale allo sviluppo di una sistema a rete e di una cooperazione che deve coinvolgere gli enti strumentali, le agenzie, istituzioni pubbliche e private. Il confronto e la collaborazione continua è infatti la strada da seguire per affrontare le difficoltà che lo sviluppo di questo importante asset strategico sta vivendo in questi anni”. Red