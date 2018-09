Manovra, Di Maio: reddito di cittadinanza solo agli italiani

Roma, 21 Sett 2018 – Il reddito di cittadinanza arriverà, ma solo per i cittadini italiani. A chiarirlo è Luigi di Maio. “Abbiamo corretto la proposta di legge” iniziale “ma è chiaro che è impossibile, con i flussi immigratori irregolari, non restringere la platea e assegnare il reddito di cittadinanza ai cittadini italiani”, dice il vicepremier Luigi Di Maio in un’intervista a Radio Anch’io.

“Noi abbiamo corretto questa proposta di legge anni fa. E’ singolare che torni in auge una prima proposta di legge che non è che prevedeva che andasse agli stranieri” ma “non prevedeva ancora la platea, l’abbiamo scritta nel 2014 e si rivolgeva a tutti, ma è chiaro ed evidente che con i flussi migratori che ci sono in Italia è impossibile fare una misura come il reddito di cittadinanza senza sapere quale sia la platea. E’ logico che la devi restringere ai cittadini italiani. La prima formula era molto vaga e apriva a questa possibilità, ma l’abbiamo corretta nel 2016”.

“Il tema non è di quanto sforare ma quante risorse ci servono per migliorare la qualità della vita degli italiani, per mandare in pensione e assumere giovani, per dare un reddito di cittadinanza” e “meno tasse con la flat tax” alle imprese. Così Luigi Di Maio a Radio anch’io, spiegando che “in base a questo calibriamo il deficit e la revisione della spesa. La maggior parte delle risorse arriverà dai tagli agli sprechi, se andranno a regime tra un anno e mezzo facciamo un po’ di deficit, tanto l’economia crescerà e poi rientriamo, lo hanno fatto tutti i Paesi che oggi stanno crescendo”.