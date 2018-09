Guida sotto gli effetti dell’alcol: 50enne denunciato dai carabinieri per guida in stato di ebbrezza.

Bitti (Nu), 21 Sett 2018 – I Carabinieri della Compagnia di Bitti, anche questa notte, a seguito dei numerosi controlli già effettuati nei giorni scorsi, finalizzati a scongiurare la guida in stato di ebrezza, durante un posto di controllo, hanno fermato un uomo del posto di 50 anni, avendo mostrato evidenti segni di alterazione psico-fisica dovuta all’assunzione di sostanza alcoliche. Quindi l’uomo è stato sottoposto agli accertamenti alcolemici ed è risultato con tasso quattro volte superiore al limite consentito.

A questo punto ai militari non è rimasto altro che deferire in stato di libertà, per “guida in stato di ebrezza” con conseguente ritiro della patente.

I controlli disposti dal Comando Provinciale Carabinieri di Nuoro proseguiranno nei prossimi giorni. L’obiettivo è quello di scoraggiare le irregolarità.