Gdf Sassari individua una società che ha omesso di versare sette milioni di euro all’erario.

Sassari, 21 Sett 2018 – Nell’ambito delle attività di contrasto all’evasione fiscale predisposta dal comando provinciale della Guardia di Finanza di Sassari, il Nucleo di polizia Economico-finanziaria, ha scoperto una società per azioni operante nel distretto del capoluogo turritano nel settore delle attività sanitarie che si è resa responsabile di una ingente evasione fiscale.

Grazie all’ausilio delle banche dati in uso al corpo ed a mirati riscontri sul territorio, i militari hanno individuato la ditta oggetto del controllo, orientato alla verifica del corretto assolvimento degli obblighi delle disposizioni tributarie vigenti ai fini delle imposte dirette.

Gli accertamenti esperiti hanno consentito di appurare che la società, pur avendo regolarmente operato le ritenute fiscali sulle paghe corrisposte ai propri dipendenti e sui compensi dei vari professionisti, ha omesso di versare all’erario quanto debitamente trattenuto. Le imposte non versate ammontano ad oltre sette milioni di euro.

Essendo l’evasione messo in atto superiore ai limiti previsti (centocinquantamila Euro per singolo anno d’imposta), il rappresentante legale della società si è reso responsabile anche della violazione di natura penale, per cui è stato deferito all’autorità giudiziaria competente.