Arrestato dai Carabinieri della Stazione di Baunei un 49enne per maltrattamenti in famiglia.

Cagliari, 21 Sett 2018 – La notte scorsa, i Carabinieri della Stazione di Baunei hanno arrestato in flagranza di reato per maltrattamenti in famiglia A.A., di 49 anni, operaio di Baunei.

I militari allertati da una telefonata giunta al 112 da parte di privati cittadini che avevano soccorso poco prima una donna scalza ed in pigiama che chiedeva aiuto nella pubblica via, sono intervenuti presso l’abitazione ove la stessa conviveva con il compagno, il quale era in evidente stato di alterazione da abuso di alcool.

Nonostante la presenza dei due militari, l’arrestato ha continuato ad inveire con ingiurie e minacce contro la compagna originaria di Triei, percuotendola con uno schiaffo prima di essere bloccato. Al termine degli atti di rito e dell’udienza di convalida l’arrestato è stato posto agli arresti domiciliari presso il domicilio dei genitori, sito in un Comune diverso da quello dove è situata l’abitazione di famiglia.

La donna è stata poi assistita dai sanitari che gli hanno assegnato una prognosi di cinque giorni ed in seguito le sono state fornite tutte le informazioni relative ai centri anti violenza operanti in Ogliastra.

Dall’inizio dell’anno nella sola Compagnia di Lanusei vi sono stati due arresti in flagranza, dodici denunce in stato di libertà e tre proposte di ammonimento per reati legati alla violenza di genere (atti persecutori, maltrattamenti in famiglia ecc.)