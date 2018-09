L’ape musicale, delizioso pastiche di Lorenzo Da Ponte, il 9-10-11 ottobre al Teatro Lirico di Cagliari

Cagliari, 20 Sett 2018 – Martedì 9 ottobre alle 19 e mercoledì 10 ottobre alle 20.30 va in scena, al Teatro Lirico di Cagliari, L’ape musicale (IV), azione teatrale in un atto che il compositore Lorenzo Da Ponte, già librettista della trilogia mozartiana (Le nozze di Figaro, Don Giovanni, Così fan tutte), scrisse per il Park Theatre di New York nel 1830, combinando musiche del repertorio lirico di quel tempo, a partire dalle opere più famose di Gioachino Rossini.

Un’occasione rara e preziosissima per ascoltare ottima musica lirica che, dopo le recite dell’estate 2017 al Teatro Civico di Castello, viene riproposta nella ricostruzione effettuata dal musicologo Francesco Zimei, su commissione del Teatro Lirico di Cagliari.

Le due recite straordinarie sono da considerarsi come due anteprime, in vista delle rappresentazioni (15-17 ottobre 2018) alla Rotunda della Low Memorial Library della Columbia University di New York, nell’ambito dell’ormai noto “ponte di musica Italia-Stati Uniti”, per la prosecuzione del progetto internazionale “Rifunzionalizzazione del Parco della Musica e del Teatro Lirico di Cagliari – Internazionalizzazione e innovazione delle produzioni anche per la valorizzazione turistico-culturale degli attrattori territoriali”, sostenuto dalla Regione Sardegna, dal Governo Italiano e dall’Unione Europea.

In considerazione dell’alto valore musicale e culturale della trasferta newyorkese, nonché del supporto speciale per il progetto, si è inteso favorire, con particolari agevolazioni, il pubblico della Sardegna.

La regia è affidata, come nel 2017, a Davide Garattini Raimondi, vincitore, lo scorso anno, del prestigioso Premio della Critica “Franco Abbiati”, sezione speciale “Filippo Sienbaneck”, per un progetto didattico-operistico per le classi primarie del Carcere minorile Beccaria di Milano. L’allestimento del Teatro Lirico di Cagliari propone lo squisito intreccio musicale di Lorenzo Da Ponte in una versione contemporanea, con costumi storici e qualche elemento scenico che ben si adattano sia ai diversi palcoscenici che all’attualità del libretto e della musica.

La direzione musicale di L’ape musicale è affidata all’esperienza di Donato Renzetti che dirige l’Orchestra e il Coro del Teatro Lirico. Il maestro del coro è Donato Sivo.

L’opera si avvale di un cast di giovani e valenti cantanti: Salome Jicia (Lucinda), Daniele Terenzi (Mongibello), Pierluigi Dilengite (Don Nibbio), Leonardo Cortellazzi (Narciso), Vassilis Kavayas (Don Canario).

“L’Ape musicale era un cavallo di battaglia di Lorenzo Da Ponte fin dal 1789, quando un primo lavoro con questo titolo aveva esordito al Burgtheater di Vienna in seguito a una sottoscrizione fra gli amanti del genere per il mantenimento in vita della compagnia d’Opera Italiana. La formula, semplice e d’effetto, era quella del pastiche: su un apposito canovaccio venivano cioè inanellati i cori e le arie più ammirate, coinvolgendo i cantanti stessi che le avevano in repertorio. Affidandosi a testi sempre diversi e a programmi costantemente aggiornati, Da Ponte aveva poi ripreso il lavoro ancora a Vienna nel 1791 e l’anno successivo a Trieste, per motivi principalmente commerciali.” (da: Francesco Zimei, “Aspettando L’ape musicale”, saggio per il programma di sala).

La trama della versione newyorkese, che cambia i nomi dei personaggi ma mantiene l’originale impianto, ambienta l’opera in una delle Isole Fortunate, metafora di Manhattan, dove un gruppo di appassionati di opera lirica italiana – fra cui un musicista, un cantante squattrinato, un poeta furbacchione ed un impresario teatrale – sono in fermento per l’arrivo di una cantante dall’Italia che dovrà risollevare le sorti della compagnia.

L’opera ha una durata complessiva di 1 ora e 30 minuti circa.

Sono previste anche due recite straordinarie per le scuole: mercoledì 10 ottobre alle 11 e giovedì 11 ottobre alle 11.

Tutte le rappresentazioni dell’opera L’ape musicale rientrano nel Progetto “Rifunzionalizzazione del Parco della Musica e del Teatro Lirico di Cagliari – Internazionalizzazione e innovazione delle produzioni anche per la valorizzazione turistico-culturale degli attrattori territoriali”. Finanziato dal Piano d’Azione Coesione “Progetti strategici di rilevanza regionale” che valorizzano le priorità del POR FESR nell’ambito della Programmazione Unitaria 2014-2020, realizzato e promosso in collaborazione con l’Unione Europea, il Governo Italiano e la Regione Sardegna.

Prezzi biglietti recita 9 ottobre alle 19 (posto unico): € 5.

Prezzi biglietti recita 10 ottobre alle 20.30 (posto unico): € 10 (intero), € 5 (ridotto abbonati).

Prezzi biglietti recite scuole 10-11 ottobre alle 11 (posto unico): € 5.

La Biglietteria del Teatro Lirico è aperta dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 20, il sabato dalle 9 alle 13 e nell’ora precedente l’inizio dello spettacolo. I giorni festivi solo nell’ora precedente l’inizio dello spettacolo. Com