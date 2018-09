Quartu Sant’Elena (Ca), 20 Sett 2018 – Alle ore 13.00 odierne, i Carabinieri della Aliquota Radiomobile della compagnia di Quartu Sant’Elena, coadiuvati dai colleghi della Stazione cc di Sinnai, dopo le ricerche per la tentata rapina a mano armata presso il tabacchino di Settimo San Pietro, hanno rintracciato, e successivamente (ore 17.00 circa) tratto in arresto D.M., 41enne, residente a Sinnai, già noto ai militari per i suoi precedenti, individuato quale responsabile di tentata rapina.

L’uomo, parzialmente travisato, armato di coltello da cucina con lama da 20 cm, alle ore 12.00 ha fatto irruzione all’interno della tabaccheria di via Democrito 3, di Settimo San Pietro, e dietro la minaccia dell’uso dell’arma, ha intimato al titolare di consegnargli tutto il denaro e i tabacchi ma la pronta reazione dell’esercente, lo ha fatto desistere e fuggire a piedi per le vie limitrofe.

L’uomo veniva ulteriormente inseguito dal titolare e da alcuni passanti che avevano assistito alla scena, dei quali riusciva a liberarsi nonostante una breve colluttazione per poi fuggire a bordo della sua vettura non lontana e con targhe artigianalmente (cartone) coperte.

Le preziosissime informazioni forniti dagli inseguitori hanno poi permesso ai militari di rintracciare il rapinatore presso la sua abitazione mentre era intento a curarsi da alcune ferite che si era procurato nel tentativo di assicurarsi la fuga.