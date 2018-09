Cagliari, 19 Sett 2018 – Se ne parlerà venerdì 28 settembre nello Spazio Eventi al piano primo della MEM – Mediateca del Mediterraneo, insieme a esperti della Commissione Europea, della Bei, della Cassa Depositi e Prestiti, di Confindustria, Confcommercio e ABI Regione Sardegna. Sul versante politico interventi dell’Assessore regionale alla Programmazione Raffaele Paci e degli eurodeputati Renato Soru e Salvatore Cicu.

Il Tandem Tour è un’iniziativa informativa itinerante nata nel 2017 e promossa dalla Rappresentanza in Italia della Commissione Europea in collaborazione con il Gruppo BEI e la Cassa Depositi e Prestiti (CDP). Ha l’obiettivo di illustrare a piccole medie imprese, associazioni di categoria, banche e istituti di credito, università ed amministrazioni pubbliche le opportunità offerte dal Piano di Investimenti per l’Europa (il cosiddetto “Piano Juncker”) a sostegno degli investimenti, driver essenziale per innovazione, crescita e competitività.

L’incontro permetterà ai presenti di conoscere le possibilità previste ad oggi per sostenere gli investimenti privati strategici, ma consentirà anche di presentare e discutere le proposte della Commissione europea nel quadro del nuovo budget pluriennale 2021-27. Il convegno sarà infine occasione per chiarire il ruolo delle Istituzioni europee coinvolte e di quelle italiane, in primis CDP, e la tipologia di strumenti a disposizione degli imprenditori in Italia.

L’evento è gratuito. Per iscriversi: https://www.eventi-overseas.it/Cagliari/Page/Iscrizione.aspx

Programma

09:30 Registrazione partecipanti e welcome coffee

10:00 Saluti di apertura

Alessandro Cossa, Dirigente del Servizio Cultura e Spettacolo del Comune di Cagliari

Antonello Chessa – Europe Direct Regione Sardegna.

Politiche regionali sugli strumenti finanziari attivati in Sardegna Raffaele Paci – Vice Presidente Regione Sardegna con delega ai fondi strutturali

10:30 la capacità di attivazione degli investimenti nel mezzogiorno Stefano Prezioso – Svimez

11:00 – 12:00 le istituzioni: il piano d’investimenti per l’Europa, obiettivi raggiunti e prospettive future Moderatore: Antonello Chessa

il piano d’investimenti per l’Europa: oggi e domani Daria Ciriaci – CE Commissione Europea

i bracci operativi del piano: Bei e Fei Marco Santarelli – BEI Banca Europea degli Investimenti

il piano Juncker: il ruolo di cdp come istituto nazionale di promozione Fabio Maisto – CDP Cassa depositi e prestiti

12:00 – 13:00 il piano Juncker in Italia: la parola alle imprese e al settore bancario gli investimenti per lo sviluppo della Sardegna Alberto Scanu – Presidente Confindustria Sardegna

l’esperienza in Sardegna: un modello da migliorare Federica Caria – Confcommercio Sardegna

il settore bancario e il piano Juncker nella regione Sardegna Giuseppe Cuccurese – Presidente Commissione ABI Regione Sardegna

13:00 – 13:30 Tavola rotonda Moderatore: Fabrizio Spada – Parlamento Europeo in Italia con la presenza degli Onorevoli Salvatore Cicu e Renato Soru – Parlamento Europeo

13:30 Sessione Q&A e chiusura evento. Com