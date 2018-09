Cagliari, 19 Sett 2018 – Il Consiglio della Municipalità di Pirri si riunirà giovedì 20 settembre alle 17 presso la Sala Consiliare in Via Riva Villasanta n. 35.

All’ordine del giorno il parere sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 159 del 17.09.2018 sul Piano di Lottizzazione Ambu e più relativo alle aree tra le vie Montecassino, Zucca, Fonseca e Camaldoli – Variante non sostanziale, ai sensi dell’art. 21, comma 2 bis della L.R. 45/89, e successive modificazioni ed integrazioni.

Interverranno l’Assessora alla Pianificazione Strategica ed Urbanistica Francesca Ghirra, e il dirigente del Servizio.

