Guardia di Finanza Cagliari: controlli sugli aiuti a sostegno del reddito. Scoperta soggetto che ha indebitamente percepito prestazioni sociali agevolate.

Cagliari, 19 Sett 2018 – Nell’ambito dell’azione a tutela della spesa pubblica, le Fiamme Gialle del Gruppo di Cagliari hanno individuato un soggetto residente nel capoluogo che ha indebitamente usufruito di sovvenzioni statali nel settore assistenziale.

Nella circostanza, l’azione dei Finanzieri è stata orientata sul controllo delle provvidenze pubbliche di “sostegno”: È stata quindi verificata la corrispondenza tra quanto dichiarato con autocertificazione riguardo la consistenza reddituale e quanto censito dalle banche dati in uso al Corpo.

Nello specifico, i finanzieri hanno constatato che le autocertificazioni presentate al fine di accedere al sistema vigente delle prestazioni a sostegno del reddito non erano corrispondenti alla reale posizione reddituale e patrimoniale del richiedente: è stato così possibile accertare l’indebita percezione del contributo con la conseguente segnalazione del soggetto all’Ente erogatore, per il successivo recupero delle somme erogate, che ammontano a 296,74 euro.

Dall’inizio dell’anno, l’attività della Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Cagliari effettuata a contrasto delle indebite percezioni di provvidenze pubbliche “di sostegno” – dalle borse di studio, ai contributi per l’affitto, all’esenzione per ticket sanitari – ha consentito di individuare 46 soggetti che, in assenza dei legittimi requisiti, hanno percepito prestazioni sociali agevolate per complessivi 41.500 €.