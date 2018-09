Gdf Cagliari: Scoperti due soggetti che non hanno dichiarato ricchezze detenute all’estero per quasi 678.000 €.

Cagliari, 19 Sett 2018 – Le Fiamme Gialle del Gruppo di Cagliari hanno concluso due controlli nei confronti di altrettanti cittadini residenti nel capoluogo, titolari di attività finanziarie all’estero.

In questo caso i finanzieri hanno rilevato, in due distinte circostanze, analizzando le movimentazioni finanziarie da e verso l’Italia, che, nelle dichiarazioni dei redditi presentate in diverse annualità, 2 soggetti residenti nel capoluogo non avevano dichiarato importi detenuti su conti correnti accesi in Svizzera per complessivi 677.607 € (nello specifico, in una circostanza 440.000 € dal 2013 al 2016 e in un’altra 237.607 € dal 2012 al 2014).

Questa omessa dichiarazione di ricchezze detenute all’estero ha comportato l’irrogazione di una sanzione compresa, per ciascun contribuente, tra il 6 ed il 30% degli importi non dichiarati, percentuali rappresentanti il doppio di quelle ordinariamente previste (3 e 15%) in quanto gli investimenti erano detenuti in uno stato a regime fiscale privilegiato.