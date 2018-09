Cagliari, 18 Sett 2018 – Martedì 25 settembre dalle 15 alle 19 presso la Spazio Eventi al primo piano della Mem Mediateca del Mediterraneo, sarà presentato il nuovo bando sui programmi di studio all’estero per l’anno scolastico 2019-20.

Organizzato da Masterstudio, agenzia italiana leader nel settore, gratuito e aperto a tutti gli studenti delle scuole superiori e alle loro famiglie, l’incontro offrirà l’occasione di conoscere le tipologie di programma, trimestrale, semestrale e annuale, e i requisiti per aderirvi.

Le famiglie interessate potranno anche prenotare il colloquio linguistico-motivazionale necessario per poter aderire al programma, che sarà gratuito per i partecipanti all’evento.

Lo staff Masterstudio presenterà le agevolazioni e le borse di studio previste per chi si iscrive al programma entro il 15 ottobre 2018, anche con bando Inps.

Si ricorda che il periodo di studio all’estero è riconosciuto dal Ministero per la Ricerca e l’Istruzione (Miur).

Per informazioni contattare la referente locale Nella Sandolo – mail: sandolo.nella@tiscali.it – cell:3335960353

