“La Famiglia. Attualità, prospettive, sogni”. Mercoledì a Cagliari una giornata di riflessione sul tema organizzata da Acli

Cagliari, 17 Sett 2018 – Un incontro-dibattito che vedrà la partecipazione tra gli altri dell’Arcivescovo di Cagliari, Mons. Arrigo Miglio, dell’assessore regionale della Sanità e Assistenza Sociale Luigi Arru, del consigliere regionale Valter Piscedda e dei rappresentanti del Forum delle associazioni familiari regionale e nazionale.

Il rinnovamento del ruolo della Famiglia come punto cardine della società tra i problemi della denatalità e dello spopolamento, i nuovi bisogni e le difficoltà incontrate dai giovani nel creare un’unione. Ruoterà attorno a questo tema la giornata di riflessione organizzata dalle Acli Provinciali di Cagliari dal titolo “La famiglia. Attualità, prospettive, sogni”.

L’incontro si terrà il prossimo mercoledì 19 settembre a partire dalle 17,30 nella Sala Benedetto XVI del Seminario Arcivescovile in via Monsignor Cogoni 9 a Cagliari, e vedrà la partecipazione di diversi Enti e Associazioni.

Nel corso della giornata di studio, introdotta dall’intervento del Presidente delle Acli di Cagliari Mauro Carta, interverranno: Mons. Arrigo Miglio, Arcivescovo della Diocesi di Cagliari; Luigi Benedetto Arru, Assessore Regionale dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale e Valter Piscedda, Consigliere Regionale. Porteranno il loro contributo inoltre il Presidente Nazionale del Forum delle Associazioni Familiari Gianluigi de Palo e il Presidente Forum delle Associazioni Familiari della Sardegna Eugenio Lao.

Ai presenti sarà rilasciato attestato di partecipazione.

Per maggiori informazioni e per le iscrizioni è possibile contattare la segreteria via mail (acliprovincialicagliari@gmail.com) o telefonicamente allo 07043039. Com