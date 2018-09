Film documentario: Sardinia in a Day. Un giorno di vita in Sardegna

Cagliari, 17 Sett 2018 – La Sardegna raccontata attraverso gli occhi di chi la ama e da chi la vive. Il Polo Museale della Sardegna e il Museo Archeologico nazionale Antiquarium Turritano di Porto Torres, in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Porto Torres, giovedì 20 settembre 2018, alle 20.00, con apertura straordinaria fino alle 22.30, presenta la proiezione del film – documentario dal titolo “Sardinia in a Day. Un giorno di vita in Sardegna”.

Il documentario, ispirato al film di Ridley Scott “Life in a day” è considerato il primo social movie sardo, ed è un assemblaggio di video reportage realizzati da utenti, sardi e non, che sono stati invitati a catturare e documentare parte delle loro giornate trascorse in Sardegna. Nel corso della serata ad introdurre il progetto saranno i componenti dell’Associazione culturale Sardinia in a Day che hanno realizzato il documentario, Alberto Calvisi, Fabrizio Piras, Remo Scano e Gabriele Peru. Seguirà un dibattito con il pubblico, moderato dall’Archeologa dell’Antiquarium Turritano di Porto Torres, Maria Letizia Pulcini e dall’Assessora alla Cultura del Comune di Porto Torres, Mara Rassu.

Ingresso gratuito per l’evento.