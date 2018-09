Giovane disoccupato di Sestu arrestato dai carabinieri per maltrattamenti in famiglia

Quartu Sant’Elena (Ca), 15 Sett 2018 – Nella tarda serata di ieri, a Sestu, i carabinieri della Stazione della cittadina del cagliaritano, hanno tratto in arresto per maltrattamenti in famiglia, Cristian Corona, 27enne disoccupato del posto.

Il giovane, all’interno della propria abitazione, al culmine di una lite per futili motivi, ha aggredito la mamma e la sorella conviventi, prima di essere immobilizzato e arrestato dai militari operanti, intervenuti immediatamente su richiesta dei familiari.

Quindi Corona è stato poi trattenuto nelle camere di sicurezza della Compagnia cc di Quartu Sant’Elena e questa mattina è comparso davanti al giudice monocratico per la direttissima.