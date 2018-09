Microcredito, pubblicato sul sito della Ras l’avviso per la selezione di progetti presentabili dai destinatari degli avvisi imprinting e green & blue economy – domande aperte dal 10 ottobre 2018

Cagliari, 14 Sett 2018 – Una nuova opportunità aperta per la creazione in Sardegna di piccole e medie imprese da parte di inoccupati e disoccupati con difficoltà di accesso al credito in Sardegna, grazie al Por FSE 2014/2020.

È online, sul sito della Regione nella sezione notizie dell’Urp della Presidenza, l’avviso pubblico per la selezione di progetti da ammettere al finanziamento del Fondo Microcredito, rivolto ai soggetti inoccupati, disoccupati, che abbiano concluso i programmi relativi agli avvisi “Imprinting – Servizi per la creazione di impresa” (annualità 2016) e “Imprinting Diamante Impresa” (riservato a cittadini di paesi terzi) , e all’avviso “Green & Blue Economy” Linea-C (per la formazione professionale per l’empowerment, la formazione professionale, la certificazione delle competenze, l’accompagnamento al lavoro, la promozione di nuova imprenditorialità, la mobilità transnazionale nell’ambito dei due settori imprenditoriali innovativi).

Le domande di finanziamento, che potranno avere una dimensione finanziaria compresa tra un minimo di 5mila e un massimo di 25mila euro in relazione alle spese ammissibili, potranno essere presentate – a partire dal 10 ottobre dell’anno in corso sino al 31 marzo 2019- da disoccupati e inoccupati che intendano avviare l’iniziativa in forma di microimprese (nei settori ammissibili dal bando), cooperative (di tipo A e B), piccole imprese, lavoratori autonomi, associazioni o società di lavoratori autonomi, e liberi professionisti (iscritti agli ordini professionali) titolari di partita IVA.

Prioritarie le proposte nell’ambito della tutela dell’ambiente, dell’ICT (servizi multimediali, informazione e comunicazione) e del risparmio energetico ed energie rinnovabili.

Le proposte devono essere inoltrate solo attraverso i moduli telematici presenti sul sito internet della Regione Autonoma Sardegna (www.regione.sardegna.it) e della SFIRS S.p.A. (www.SFIRS.it).

Entro i sette giorni successivi all’invio telematico della domanda, è obbligatoria la presentazione della domanda e degli allegati in formato cartaceo, con firma del titolare o legale rappresentante, pena l’esclusione, esclusivamente a mezzo raccomandata, posta celere o corriere, in ogni caso con avviso di ricevimento, al all’indirizzo Fondo Microcredito FSE, c/o SFIRS S.p.A. Via Santa Margherita, 4 – 09124 Cagliari, o per posta certificata (PEC) con firma elettronica digitale del proponente/legale rappresentante (o suo procuratore) all’indirizzo PEC fondofse.sfirs@legalmail.it.