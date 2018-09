Giovane pregiudicato di Assemini arrestato per evasione dagli arresti domiciliari.

Assemini (Ca), 14 Sett 2018 – Poco dopo la mezzanotte i carabinieri della Stazione di Assemini, nel corso di un ordinario servizio di pattuglia per il centro abitato, hanno arrestato per il reato di evasione, un pregiudicato della città.

Infatti, la pattuglia dell’Arma, impiegata in attività preventiva, giunta nei pressi di via principe di Piemonte, ha notato con fare particolarmente sospetto, il giovane di 25 anni, che, secondo le informazioni del personale operante, doveva essere nella sua residenza agli arresti domiciliari.

Pertanto, sottoposto a controllo, il giovane è stato nuovamente dichiarato in arresto e tradotto presso le camere di sicurezza del comando provinciale Carabinieri di Cagliari per essere sottoposto a rito direttissimo previsto per oggi.