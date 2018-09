Diventare cittadini consapevoli con Ca.Ci.Co.: scadono lunedì 17 le iscrizioni al Camp Acli

Cagliari, 14 Sett 2018 – Scadranno il prossimo lunedì 17 settembre i termini per iscriversi al Ca.Ci.Co. il campo scuola per cittadini più consapevoli organizzato dalle Acli provinciali di Cagliari che si terrà dal 20 al 22 settembre. Il progetto gratuito, pensato dai ragazzi del Servizio Civile e diretto a giovani tra i 18 e i 30 anni, sarà un’occasione per coltivare il proprio senso civico e lo spirito critico.

Il programma prevede workshop, dibattiti e approfondimenti con il contributo di professionisti del settore sui temi de:

La Costituzione, come mettere a frutto una coscienza civica, storie di antimafia e vittime di mafia, la criminalità organizzata in Sardegna, la corruzione e gli altri reati che hanno come vittima la collettività, ripercorreremo insieme alcuni degli scandali corruttivi che hanno caratterizzato la storia del nostro paese.

Nel corso della tre giorni, le ACLI ospiteranno i promotori del progetto che ha consentito lo studio e la costruzione di nuovi spazi esterni accoglienti presso il carcere minorile di Quartucciu. Uno dei seminari sarà infatti dedicato alla presentazione del progetto “Da le celle alle stelle” portato avanti da studenti e volontari con il supporto di alcuni docenti dell’Università degli Studi di Cagliari.

Per maggiori informazioni è possibile contattare la segreteria allo 07043039 o scrivere una e-mail a acliprovincialicagliari@gmail.com La partecipazione è gratuita ma per ragioni assicurative i ragazzi dovranno tesserarsi. Com