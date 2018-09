Gambiano di 19 anni arrestato dai carabinieri della compagnia di Cagliari per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti e resistenza a P.U.

Cagliari, 13 Sett 2018 – Ieri sera i carabinieri del Nucleo radiomobile della compagnia di Cagliari hanno arrestato per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale un giovane originario del Gambia, pregiudicato, 19 anni.

Secondo le ricostruzioni dei militari l’extracomunitario che si trovava in Piazza del Carmine, aveva poco prima venduto dell’hashish a un turista austriaco che, fermato e controllato dai carabinieri ha riferito tutti i dettagli dello spacciatore. Infatti, il gambiano dopo essere stato sottoposto a perquisizione persole è stato trovato in possesso delle banconote provento dell’attività di spaccio e pertanto condotto presso gli uffici del comando provinciale cc di Via Nuoro dove ha poi opposto una violenta resistenza ai militari che pertanto è stato accusa anche di resistenza a P.U. e ultimate le formalità di rito è stato trattenuto nelle camere di sicurezza del Comando provinciale cc in attesa del rito della direttissima.