Emanuele Cani Segretario Pd Sardegna: Governo getta la maschera e dopo le periferie affossa i piccoli ospedali.

Cagliari, 13 Sett 2018 – In una nota il Segretario Pd Sardegna, Emanuele Cani afferma: questo Governo ha finalmente gettato la maschera. Dopo lo scippo delle risorse per le periferie è la volta degli ospedali. Sia chiara una cosa: non staremo ad assistere ad alcuno sfascio o ridimensionamento che, in nome e per conto di eventuali decreti ministeriali, vanno a discapito dei cittadini.

Non solo respingiamo al mittente qualsiasi progetto o attività che porta a una destrutturazione dei servizi, ma appoggeremo l’azione di tanti sindaci che in queste ore hanno manifestato tutto il loro disappunto per una incomprensibile e ingiusta decisione del Governo che taglia i servizi ai cittadini e lede pesantemente l’autonomia decisionale del Consiglio regionale della Sardegna. Com