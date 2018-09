Disoccupato e sorvegliato speciale arrestato dai carabinieri della compagnia della città per furto ai danni di una coppia di pensionati di San Giovanni Suergiu

Carbonia, 13 Sett 2018 – Ieri sera, i carabinieri della Stazione di San Giovanni Suergiu hanno attuato controlli di polizia nel territorio di competenza, setacciando meticolosamente tutte le aree maggiormente sensibili per la commissione di reati predatori.

Nel corso del servizio i militari hanno arrestato, in flagranza di reato, F. L. 53enne originario del luogo, disoccupato, già sorvegliato speciale di P.S. e sottoposto alla misura dell’obbligo di soggiorno nel comune di residenza. In particolare la pattuglia dell’Arma ha colto l’uomo in atteggiamento sospetto in via Vittorio Emanuele che, vedendo le divise, ha tentato di eludere eventuali controlli.

Quindi è stato fermato e identificato dai carabinieri dinnanzi ai quali ha mostrato sempre più evidenti segnali di insofferenza alle operazioni di polizia di rito. E di lì a poco i carabinieri sono risaliti alle ragioni di tale anomala condotta. Infatti, durante il controllo e degli accertamenti, l’uomo è stato trovato in possesso di documenti ed effetti personali rubati poco prima ad una coppia di pensionati e di una pianta ornamentale trafugata da un esercizio commerciale vicino. Ma la perquisizione ha consentito di rinvenire, occultati nei suoi abiti, anche due coltelli di genere proibito.

L arrestato al termine delle formalità di rito è stato accompagnato presso la propria abitazione, in regime di arresti domiciliari.