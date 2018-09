Test d’ingresso: 711 candidati per Professioni sanitarie. Aperte le iscrizioni al corso di laurea magistrale in Scienze infermieristiche e ostetriche

Sassari, 12 Sett 2018 – Stamattina il test d’ingresso per i corsi delle Professioni sanitarie dell’Università di Sassari ha chiuso per il momento la serie delle prove di accesso ai corsi a numero programmato nazionale. Al test che decreta l’ingresso in Infermieristica, Ostetricia, Fisioterapia e Tecniche di laboratorio biomedico, in programma oggi al Palasport PalaSerradimigni, si sono presentati 711 tra candidati e candidate, a fronte delle 834 domande di partecipazione pervenute.

La prova è iniziata alle 11.00 e si è conclusa dopo 100 minuti, come da bando. I 60 quesiti a scelta multipla riguardavano argomenti di cultura generale (2 quesiti), ragionamento logico (20), biologia (18), chimica (12), fisica e matematica (8).

La graduatoria sarà pubblicata sul sito dell’Università di Sasssari, www.uniss.it, entro il 2 ottobre (tutti i dettagli nel bando https://www.uniss.it/sites/default/files/bando/bando_cdl_professioni_sanitarie_-_a.a._2018-2019_f.to_.pdf).

Questi i posti disponibili: Infermieristica, 145 posti riservati ai cittadini comunitari e non comunitari, 4 posti riservati a cittadini non comunitari residenti all’estero; Ostetricia,15 posti riservati ai cittadini comunitari e non comunitari 2 posti riservati a cittadini non comunitari residenti all’estero; Fisioterapia, 30 posti riservati a cittadini comunitari e non comunitari, 2 posti riservati a cittadini non comunitari residenti all’estero; Tecniche di laboratorio biomedico, 28 posti riservati ai cittadini comunitari e non comunitari, 2 posti riservati a cittadini non comunitari residenti all’estero. Red