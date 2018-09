Shardana Rally Day, Porto Cervo Racing allo start con otto equipaggi

Arzachena (SS), 12 Sett 2018 – Otto equipaggi a caccia del primo podio del Shardana Rally Day, la scuderia Porto Cervo Racing sarà protagonista alla 1^ edizione organizzata dall’Aci Sassari, dalla Valledoria Racing e Chiaramonti Slalom Team. I prossimi 15 e 16 settembre la nuova sfida è dunque lanciata dagli equipaggi PCRT con importanti novità: come quella del pilota tempiese Vittorio Musselli, che partirà con il numero 1 dall’abitacolo tutto firmato PCRT a bordo della Renault Clio Williams Produz. E7 navigato da Fabio Salis. “Proprio in questi giorni festeggio il 10° anniversario sulle prove – dice Vittorio – e anche per questo corro volentieri al Shardana. Gli organizzatori di questa nuova gara a cui auguro un lungo futuro sono dei buoni amici. Io ho deciso in questa occasione, sempre accompagnato dal mio sponsor Clipper, di misurarmi con le due ruote motrici e vedremo come andrà >>.

Per i giovanissimi Piergiorgio Ladu e Tonino Mulas su Renault Clio Williams Produz. E7 sarà una prova per testare nuovamente la vettura che ha dato già buoni riscontri all’Ogliastra di aprile, ma come sempre una buona occasione per correre.

Grande entusiasmo anche per Santino Ruzittu e Tomaso Degosciu (Renault Clio Williams Produz. A7) per il pilota di Arzachena che torna sulle prove dopo due anni di stop hanno fatto buon gioco la passione e l’arrivo di un grande sponsor per ora top secret e la prima gara navigati da un Tomaso, grande amico alla sua prima esperienza.

Interessante la formula del rallyday anche per Gianni Deriu questa volta navigato da Giovanni Figoni su Peugeot 106 Produz. E6. Per il pilota di Arzachena è importante dimenticare la delusione del Vermentino e portare a casa il risultato che – dice – in un rally come questo sarà possibile solo attaccando dalle prime prove speciali.

Al terzo rally dopo il Terra Sarda e il Vermentino, Fabrizio Pittorru torna in gara affiancato da Simona Pileri a bordo della Renault Clio Williams Produz. E7. Intenzionato a mettersi alla prova sempre con auto diverse per fare esperienza rally.

Il veterano Vanni Pileri porta in prova la passione per queste gare che nella formula rallyday con Giada Cosseddu alla prima esperienza in abitacolo, a bordo della Peugeot 106 Produz. S2, il pilota targato Porto Cervo Racing punta a salire in pedana con una buona dose di curiosità per una gara tutta nuova da vivere con serenità.

Coppia affiatata e buoni propositi anche per Paolo Manconi e Danilo Mereu su Peugeot 106 Produz. S2, la coppia Porto Cervo Racing alla sua terza gara arriva allo start dello Shardana con l’entusiasmo di chi ha deciso di mettersi in gioco.

Presente anche un altro veterano della scuderia, il pilota Antonio Pirina che torna sugli asfalti dopo una pausa di 3 anni. Con il suo naviga di sempre Fabio Atzeni a bordo della Clio RSpunta a portare a casa il risultato.

1) Muselli Vittorio – Fabio Salis Renault Clio Williams

2) Ladu Piergiorgio – Mulas Tonino Renault Clio Williams

3) Ruzittu Santino – Degosciu Tomaso Renault Clio Williams

4) Deriu Gianni – Figoni Giovanni Peugeot 106

5) Pittorru Fabrizio – Pileri Simona Renault Clio Williams

6) Pileri Giovanni (Vanni) – Cosseddu Giada Peugeot 106

7) Manconi Paolo – Mereu Danilo Peugeot 106

8) Antonio Pirina – Fabio Atzeni Clio Rs. Com