Incidenti stradali sulla SS 125: deceduto cittadino svizzero.

Baunei (Nu), 12 Sett 2018 – Nel primo pomeriggio di oggi, i carabinieri della Stazione di Baunei, sono intervenuti a seguito di sinistro stradale occorso sulla S.S. n. 125 all’altezza km.150 sulla Baunei -Lotzorai.

Un 70enne in compagnia della moglie, a bordo della propria motocicletta, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo cadendo rovinosamente a terra e successivamente è andato contro una roccia posta di fianco della sede stradale.

Il 70enne di origini svizzere, è deceduto sul colpo mentre la moglie è stata trasportata con l’eliambulanza presso l’ospedale San Francesco di Nuoro.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Stazione di Baunei e di Santa Maria Navarrese per i rilievi del caso i Vigili del Fuoco del distaccamento di Tortolì il personale medico del 118 che ha purtroppo constatato il decesso del motociclista.

La strada è stata chiusa al traffico per circa un’ora per prestare soccorso effettuare rilievi e pulizia strada.