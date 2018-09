Pubblicavano annunci di affitto di case per le vacanze senza nessun titolo: denunciati due pugliesi dai carabinieri della Stazione di Mamoiada

Mamoiada (Nu), 11 Sett 2018 – Pubblicavano annunci d’affitto d’abitazione per le vacanze su un sito on-line compreso di foto. Quindi i carabinieri della Stazione di Mamoiada, hanno denunciato due persone della provincia di Foggia.

Lo shopping on-line è cresciuto in maniera vistosa e quando si tratta di fare acquisti di vario genere e ricercare immobili in affitto, sempre più italiani si rivolgono ai portali Web.

I militari della Stazione cc di Mamoiada, dopo complesse indagini, hanno denunciato alla competente Autorità Giudiziaria due uomini rispettivamente di 35 e 40 anni per il reato di truffa in concorso che, con inserzioni fraudolente, qualificandosi quali agenti immobiliari, proponevano l’affitto di immobili per uso turistico di ignari proprietari, senza averne alcun titolo.