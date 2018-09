Giunta Sardegna – Le altre delibere di oggi

Cagliari, 11 settembre 2018 – La Giunta regionale, riunita nella sala Emilio Lussu di Villa Devoto con il presidente Francesco Pigliaru, ha approvato una variazione del programma operativo della Commissione regionale per le Pari Opportunità e ha aggiornato il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2018-2020.

Beni culturali, Sport e Pubblica Istruzione – È stato approvato dall’esecutivo l’Accordo di programma quadro (APQ) tra Regione e Provincia di Sassari per la realizzazione, gestione e funzionamento del Museo per l’Arte del Novecento e contemporaneo nell’Ex Convento del Carmelo di Sassari. La Giunta mantiene così fede agli impegni presi qualche giorno fa a Sassari, durante l’incontro istituzionale con il Presidente Pigliaru e l’assessore Dessena, insieme agli amministratori locali. La Giunta, ancora su proposta dell’assessore Dessena, ha approvato il programma annuale delle iniziative organizzate e promosse dal Coni con un finanziamento di 378mila660 euro. Per il fitto casa dell’anno 2018 sono state invece stanziate risorse per 3 milioni 500mila euro, tra Ersu Di Cagliari, Sassari e gestite dalla Ras (studenti fuori Sardegna), a favore degli studenti fuori sede.

Ambiente – Approvate su proposta dell’assessora Donatella Spano le procedure di verifica di assoggettabilità a VIA per il trattamento di rifiuti solidi urbani e assimilati non pericolosi, e per le opere di difesa delle sponde con l’adeguamento delle opere di attraversamento a Rio S’Arraxiu nel Comune di Sant’Antioco.