Arrestato pluripregiudicato di Capoterra per evasione, minaccia aggravata dall’uso delle armi, porto ingiustificato di armi atti a offendere

Capoterra (Ca), 11 Sett 2018 – Questo pomeriggio alle ore 15:00 circa, a Capoterra (Ca), i carabinieri della Stazione della città hanno arrestato per evasione, minaccia aggravata dall’uso delle armi, porto ingiustificato fuori dall’abitazione di strumenti da punta o taglio atti ad offendere, Francesco Farigu, residente a Capoterra, con numerosi precedenti penali, sottoposto alla misura degli arresti domiciliari.

Il pluripregiudicato alle precedenti ore 10:30 circa, violando la misura cautelare, è uscito dalla propria abitazione armato di una roncola, minacciando, senza alcun apparente motivo, una vicina di casa residente nella attigua Viale Marconi, che nell’occasione stava rincasando dopo aver parcheggiato la propria autovettura. I militari della Stazione di Capoterra unitamente a quelli del Nucleo radiomobile di Cagliari sono intervenuti presso l’abitazione del Farigu sequestrando la roncola.

L’arrestato, dopo le formalità di rito, è stato trattenuto nelle camere di sicurezza della caserma di via Nuoro in attesa del rito direttissimo, così come disposto dall’A.G. informata dal personale della Stazione cc di Capoterra che procede.