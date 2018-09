Arrestato dai carabinieri della compagnia di Oristano allevatore di Siamanna per coltivazione illegale di Canapa indiana.

Oristano, 10 Sett 2018 – Intensificati i controlli in tutto il territorio di competenza della Compagnia carabinieri di Oristano finalizzati al contrasto dei reati predatori e del fenomeno dell’abigeato nelle aree rurali della provincia. Ad agire i militari delle Stazione di Villaurbana e San Vero Milis diretti dal Cap. Francesco Giola.

Questa mattina i militari hanno proceduto ad un rituale controllo di un ovile finalizzato al rispetto delle norme igienico-sanitarie di riferimento nonché sulla regolare registrazione dei capi di bestiame allevati e sulla regolare tenuta dei registri aziendali. E, nel corso del controllo, esteso anche alle pertinenze dell’azienda, l’attenzione del personale dell’Arma è stata attirata da un sentiero battuto dai pneumatici di un trattore che si addentrava verso un’area boschiva. E, perciò, seguendo il tracciato, in mezzo al boschetto era ben occultata una piantagione di circa 46 piante di marijuana in fase di infiorescenza che il coltivatore annaffiava utilizzando una cisterna posta su delle pedane che veniva spostata di volta in volta con l’utilizzo del trattore con la forca. Il proprietario dell’azienda S.S., 33 enne, di Siamanna è stato dunque dichiarato in arresto e poi, ultimate le formalità di legge è stato messo agli arresti domiciliari in attesa del processo per direttissima che sarà svolto nella mattinata di domani 11 settembre.