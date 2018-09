Arrestato dagli agenti di Polizia di Palau un ventenne per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.

Palau (SS), 8 Sett 2018 – Nel corso della notte del 7 settembre scorso, personale del Posto Polizia di Palau, ha arrestato un ventenne di Arzachena, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Nel corso di un’attività mirata al contrasto dello spaccio illecito di sostanze stupefacenti, i poliziotti hanno sorpreso, nei pressi di un locale frequentato da giovanissimi, il 20enne mentre cedeva ad un altro giovane una dose di sostanza stupefacente che successivamente è risultata essere marijuana.

Quindi il giovane è stato fermato, sottoposto a perquisizione personale, estesa poi al veicolo a lui in uso e all’abitazione che ha permesso di recuperare 2 grammi di marijuana, bilancini di precisione e la somma di 610 euro in banconote di vario taglio, nonché due coltelli a serramanico, per il quale il giovane è stato altresì denunciato in stato di libertà all’A.G.