Intensi controlli dei carabinieri alla circolazione stradale nel territorio di competenza: un arresto per guida in stato di ebbrezza e una denuncia per guida senza patente.

Cagliari, 7 Sett 2018 – Nel corso della notte i carabinieri del Nucleo radiomobile della compagnia di Cagliari, agli ordini del comandante, Maggiore Vasaturo, hanno denunciato per il reato di guida in stato di ebrezza ed in ottemperanza all’invito di fermarsi, un giovane di 23 anni, cagliaritano, che intorno alle 02:00 in Viale Elmas, alla guida della propria autovettura, non si è fermato all’alt dei militari, anzi si è allontanato immediatamente in direzione via Montegrappa dandosi alla fuga, ma venendo immediatamente raggiunto e bloccato dalla pattuglia dell’Arma che lo hanno subito sottoposto ad accertamento etilometrico avendo notato il comportamento sospetto del ragazzo e rilevando un tasso alcolemico particolarmente alto nel corso dei due accertamenti previsti. Pertanto gli è stato ritirato il titolo di guida ed il 23enne denunciato all’Autorità Giudiziaria.

Sempre nel corso della stessa notte, qualche ora prima, i militari del Nucleo radiomobile della compagnia cc del capoluogo hanno denunciato anche un pregiudicato di 48 anni, cagliaritano, che invece si trovava alla guida del veicolo sprovvisto della patente poiché non l’aveva mai conseguita. Quindi i militari hanno restituito il mezzo al legittimo proprietario (il fratello del denunciato) e poi hanno denunciato l’uomo.