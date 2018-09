Igea: il fantasma del piano industriale. Dichiarazione di Valentina Pistis, capogruppo di Cas@ Iglesias

Iglesias, 7 Sett 2018 – In un comunicato Valentina Pistis, capogruppo di Cas@ Iglesias, afferma che il nuovo piano industriale di Igea nasce da esigenze elettorali e, in tutti i casi, rappresenta il fallimento di una società che ad oggi ha ignorato la propria missione: la bonifica delle aree minerarie.

Appare evidente l’immediata necessità di individuare competenze specifiche, anche nel vertice aziendale.

Un piano industriale, si legge ancora nella nota, deve individuare in termini qualitativi e quantitativi e in modo organico e anche critico: le intenzioni del management relative alle strategie competitive aziendali; le azioni che saranno realizzate per il raggiungimento degli obiettivi strategici; i principali risultati attesi sul piano economico-finanziario, competitivo e sociale; le azioni che daranno corso alle intenzioni strategiche presentate ed il loro previsto impatto sulle performance aziendali.

Quello di Igea, conclude la nota di Valentina Pistis, appare generico e inconcludente. Il giudizio non è espresso da chi scrive ma da un gruppo di manager e ingegneri esperti nell’area mineraria e industriale interpellati per l’occasione.

Appare poi significativo il mancato invito dei consiglieri comunali di Iglesias o quantomeno al Presidente del Consiglio.

Chiediamo che il Sindaco riferisca immediatamente al Consiglio Comunale e faccia valere i diritti dei cittadini: il diritto alla salute e il diritto alla salubrità ambientale.

Igea è costata centinaia di milioni di euro alla Comunità. Non può continuare ad ingannare gli iglesienti e i sardi. Com