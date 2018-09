Gdf Cagliari: contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, arrestato ventenne.

Cagliari, 7 Sett 2018 – Durante le attività di controllo del territorio, mirate al contrasto dello spaccio e della diffusione delle sostanze stupefacenti, i militari del Gruppo della Guardia di Finanza di Cagliari e della Tenenza di Sarroch, anche con l’impiego delle unità cinofile, nella serata di ieri, hanno arrestato, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, un ventenne di Capoterra.

I finanzieri, durante una perlustrazione della località “La Maddalena Spiaggia” di Capoterra, hanno individuato un gruppo di ragazzi, uno dei quali, alla vista dei militari, è fuggito e solo dopo un lungo inseguimento sull’arenile, il ragazzo è stato fermato e trovato in possesso di 11,8 grammi di hashish, 1,8 grammi di marijuana, 810 € ed uno smartphone. È quindi scattata la perquisizione del suo veicolo e presso la sua abitazione, dove sono stati trovati 9,8 grammi di hashish, 3,9 grammi di cocaina, 48,4 grammi di marijuana, 5.936 € in banconote di vario taglio, nonché tutta una serie di strumenti utilizzati per l’attività di confezionamento delle dosi di stupefacente, tra cui 3 coltelli, 1 taglierino, 1 bilancino di precisione digitale a batteria, 1 trinciaerba, 1 rotolo di nastro isolante e bustine di plastica trasparenti riportanti, annotati con un pennarello, il quantitativo di stupefacente costituente la dose di droga.

Infine, il giovane è stato dichiarato in arresto e ultimate le formalità di legge è stato accompagnato nella sua abitazione dove rimarrà in regime di arresti domiciliari nella attesa del rito della direttissima prevista per oggi.

Dall’inizio dell’anno sono 6 i soggetti arrestati dalle Fiamme Gialle per spaccio di sostanze stupefacenti e 294 gli assuntori segnalati all’autorità prefettizia.