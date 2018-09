Cagliari, 5 Sett 2018 – I consiglieri regionali di “Art. 1 – Sinistra per la Democrazia e il Progresso” hanno presentato una proposta di legge per la proroga delle graduatorie dei concorsi pubblici per le assunzioni a tempo indeterminato delle aziende del sistema sanitario regionale, al 31 dicembre 2018.

“Non possiamo più procrastinare la proroga delle graduatorie in scadenza a fine mese, dobbiamo dare una risposta alle legittime aspettative degli idonei delle graduatorie dei concorsi pubblici in una prospettiva di contenimento e risanamento della spesa pubblica regionale, sulla quale ha finora ingiustificatamente inciso in modo rilevante il frequente ricorso a forme contrattuali flessibili e in particolare alla somministrazione di lavoro interinale”, spiega il capogruppo Daniele Cocco già firmatario di una analoga proposta di legge presentata nell’ottobre del 2017 e di una interrogazione sull’imminente scadenza delle vigenti graduatorie concorsuali dell’Aou di Sassari, per questo motivo, aggiunge Daniele Cocco, “ai sensi dell’articolo 102 del Regolamento, in Conferenza dei capigruppo abbiamo calendarizzato la discussione in aula della proposta di legge, unificando il nostro testo con quelli presentati dal Pd e dal Pds, per la seduta di martedì 11 settembre”. Com